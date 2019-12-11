Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 13'e çıktı
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Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 13'e çıktı

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi.

11.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:20
Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 13'e çıktı

'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odessa'daki bir yüksekokulda geçen hafta çıkan yangında ölü sayısı 13 oldu.

Daha önce, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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