Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 13'e çıktı

11.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:20

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odessa'daki bir yüksekokulda geçen hafta çıkan yangında ölü sayısı 13 oldu.

Daha önce, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA