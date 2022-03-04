Ukrayna'da nükleer santral var mı? Ukrayna'da kaç tane nükleer santral var?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşla ilgili son durumu anlattı. Savaşın 9'uncu gününde Rusların Avrupa'daki en büyük nükleer santrale saldırmasına yönelik olarak Zelenskiy, " Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık" dedi. Peki, Ukrayna'da nükleer santral var mı?

UKRAYNA'DA NÜKLEER SANTRAL VAR MI?

Zelenski şöylekonuştu, "Ukrayna halkı, biz Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık. Rus orduları Avrupa'daki en büyük nükleer santrale saldırdı. Rus ordusuna ait tanklar istasyonu vurdu. Bir tanesi 6 Çernobil'e denktir. Ruslar nereyi vurduklarını biliyorlardı. Ukrayna'da 15 nükleer elektrik santrali var. Ruslar Çernobil trajedisini unuttular. Rus halkı size seslenmek istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Bizler beraber 1986 yılında Çernobil faciasının sonuçlarıyla mücadele ettik. Sizler bunu hatırlamak zorundasınız. Ölenleri ve tahliye edilenleri hatırlamak zorundasınız. Nasıl unutursunuz? Eğer bunu unutmadıysanız susmayın. Radyasyon, Rusya neredir, sınırlar nerededir bilmez" şeklinde konuştu.

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