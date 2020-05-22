Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
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Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin hafifletilmesi uygulamasında bugünden itibaren ikinci aşamaya geçildi.

Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
22.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:27

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin hafifletilmesi uygulamasında bugünden itibaren ikinci aşamaya geçildi. Kafe, restoran ve mağazaların ardından otellerin de açıldığı ülkede, toplu taşıma seferleri ve spor karşılaşmaları da yeniden başlıyor.

Ukrayna'da, koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği 'normalleşme' süreci devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır karantina tedbirlerinin uygulandığı Ukrayna'da birçok sınırlama bugünden itibaren kaldırılıyor. Ülke genelinde oteller açılırken, spor karşılaşmaları da seyircisiz olarak düzenlenebilecek. Otellerin içindeki restoranların ve havuzların ise çalışmasına izin verilmeyecek. Şehir içinde ve il sınırları içerisinde kara yolu toplu taşıma seferleri de yeniden başlatılıyor. Metroların ise 25 Mayıs'ta hizmete gireceği açıklandı.

AB İLE KARA YOLU SINIRLARI AÇILIYOR

Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Moldova arasındaki 66 kara yolu sınır kapısı bugünden itibaren faaliyete giriyor. Kiliseler de 10 metrekare başına en fazla bir kişinin bulunması şartıyla ibadete açılıyor.ANAOKULLARI VE KREŞLER FAALİYETE BAŞLIYOR

Anaokulları ve kreşler, salgınla mücadele için belirlenen yeni kurallara uymak şartıyla 25 Mayıs'tan itibaren hizmet verebilecek. Şehirler arası tren yolu ve farklı bölgeler arasında kara yolu toplu taşıma seferleri 1 Haziran'dan itibaren başlatılacak. Yolcu uçak seferlerinin ise 15 Haziran'da başlaması bekleniyor.

UÇUŞLARDA TÜRKİYE'YE ÖNCELİK

Ukrayna Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Oksana Gerasimova, Temmuz ayından itibaren Türkiye, Mısır ve Gürcistan ile uçuşların yeniden başlatılmasının planlandığını açıklamıştı.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 20 bin 148'e yükselirken, 22 Mayıs itibarıyla 588 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 6 bin 585 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da 12 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatıldı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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