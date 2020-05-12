Ukrayna'da normalleşme bugünden itibaren başladı
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Ukrayna'da normalleşme bugünden itibaren başladı

Ukrayna'da normal hayata geçiş sürecinin ilk etabı bugün başladı.

Ukrayna'da normalleşme bugünden itibaren başladı
12.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:50

Ukrayna'da normal hayata geçiş sürecinin ilk etabı bugün başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkileri tüm dünyada devam ediyor. Karantina uygulamasının sürdüğü ülkelerden birisi de Ukrayna. Ülkede 2 aydır süren karantina uygulaması bugün gevşetiliyor ve bu normal hayata dönüşün ilk adımı olarak kabul ediliyor. 11 Mayıs'ta sonlandırılması planlanan karantina, virüsün olumsuz etkileri nedeniyle 22 Mayıs'a uzatılmıştı. Ancak bugünden itibaren ülke genelinde karantina kuralları esnetilmeye başlandı.

MASALARDA EN FAZLA 2 KİŞİ OTURABİLECEK

Ukrayna'da bugünden itibaren kafe ve restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, atölye tarzındaki küçük işletmeler, avukatlık büroları, müzeler ve güzellik salonları açıldı. Ancak açılmasına izin verilen işletmelerde çok sıkı tedbirler uygulanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmelere açık hava şartı getirildi. Bu işletmeler, kapalı bölmelerini değil cadde üzerine kurulu yazlık üstü açık bölmeleri çalıştırabilecek. Müşterilerin oturacağı masalar arasında en az bir metre mesafe olacak ve bir masada iki kişiden fazla kişi oturamayacak. Restoranda görevli kasiyerler, aşçılar ve garsonlar maske takmak zorunda olacak.

Güzellik salonları ve kuaförler randevulu müşteri kabul edebilecek. Alışveriş merkezleri giriş çıkışlarda oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralı korunacak ve içeriye maske takanlar alınacak ve 300 metrekareden büyük mağazalar kapalı kalacak. Çalışmasına izin verilen mağazalarda 10 metrekarede 1 müşteri bulundurma şartı olacak. Ortalama olarak 100 metrekarelik bir mağazada en fazla 10 kişi aynı anda bulunabilecek.

Tüm eğitim kurumları, spor salonları, hamamlar, masaj salonları, metro dahil tüm toplu taşıma araçları hizmet vermemeye ve kapalı kalmaya devam edecek.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi rakamlara göre, ülke genelindeki korona virüsü vakası 16 bin 23'e, can kaybı ise 425'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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