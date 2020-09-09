Ukrayna'da muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Ukrayna'da muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ukrayna'nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ukrayna'da muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
09.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:55

Ukrayna'nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Odesa ilindeki Pivdenniy (Güney) Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteyneri içine gizlenmiş 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Operasyonun ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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