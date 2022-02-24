Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel