Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı - Haberler

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Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldıUKRAYNA, (DHA) ? Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev'ın dışında Rus güçlerine Molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.

Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı

UKRAYNA, (DHA) ? Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev'ın dışında Rus güçlerine Molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.

Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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