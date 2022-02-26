Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldıUKRAYNA, (DHA) ? Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev'ın dışında Rus güçlerine Molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.
Ukrayna'da Molotof kokteyli atma görüntüleri paylaşıldı
UKRAYNA, (DHA) ? Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev'ın dışında Rus güçlerine Molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.