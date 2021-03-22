Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama

Son dakika haberi... Ukrayna'da bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlama sonucu yangın çıktı.

Ukrayna'da bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlama sonucu yangın çıktı. Yangında minibüs hurdaya döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Vyshneve bölgesinde bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti ancak minibüs hurdaya döndü. Ukrayna Devlet Acil Servisi, patlama ve yangına ilişkin incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı