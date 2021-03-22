Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama

22.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:57

Son dakika haberi... Ukrayna'da bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlama sonucu yangın çıktı.

Ukrayna'da bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlama sonucu yangın çıktı. Yangında minibüs hurdaya döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Vyshneve bölgesinde bir minibüste henüz nedeni bilinmeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti ancak minibüs hurdaya döndü. Ukrayna Devlet Acil Servisi, patlama ve yangına ilişkin incelemelerin sürdüğünü duyurdu.


Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama
Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama
Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama
Son dakika haberleri... Ukrayna'da minibüste patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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