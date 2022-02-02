Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı - Haberler
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Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna'da milletvekilleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.

Ukrayna'da milletvekilleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.

Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı.

Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Haber

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