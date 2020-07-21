Ukrayna'da metro istasyonuna konulan bomba imha edildi Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir kişinin, 20 kişinin bulunduğu otobüsü rehin almasından sonra başkent Kiev'de bulunan metro istasyonunda 2 adet bombanın ekipler tarafından imha edildiği açıklandı.

Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir kişinin, 20 kişinin bulunduğu otobüsü rehin almasından sonra başkent Kiev'de bulunan metro istasyonunda 2 adet bombanın ekipler tarafından imha edildiği açıklandı.

Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir saldırgan 20 kişinin bulunduğu otobüsü sabah saatlerinde rehin alarak üzerindeki patlayıcılar ile otobüsü havaya uçurma tehdidinde bulunurken başkent Kiev'de bulunan Minskaya Metro İstasyonu'nda 2 adet patlayıcı tespit edildi. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken bomba imha ekipleri bombaların yerini tespit ederek çalışma başlattı. Ekipler tarafından bombalar fünye ile imha edilirken patlayıcıların ne tür patlayıcılar olduğu ve Lutsk şehrindeki rehine kriziyle ilişkili olup olmadığı konusunda inceleme başlatıldı.

Öte yandan Lutsk şehrindeki rehine krizi hala devam ederken özel harekat ekipleri henüz saldırganın yakalanması için operasyona başlamadı. - KİEV

Kaynak: İHA