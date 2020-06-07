Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç tedaviye alındı Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan ve ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilen genç, Aksaray'da özel bir hastanede tedaviye alındı.

Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan ve ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirilen genç, Aksaray'da özel bir hastanede tedaviye alındı.

Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü.

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Daha sonra ambulansla Aksaray'daki özel bir hastaneye nakledilen Şimşek, burada beyin cerrahi servisinde tedaviye alındı.

Ömer Sami Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı bu imkanlardan dolayı çok minnettar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm ekibine teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah hepsinden razı olsun, bana bu imkanı sağladıkları için. Dikkatsizliğim üzerine merdivenlerden düştüm. Omurgam kırıldı. Orada hastaneye gittim. İmkanları iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsun olumlu cevap verdiler. Geldim memleketime tedavimi olacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA