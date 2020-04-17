Ukrayna'da market açılışında izdiham yaşandı Ukrayna'da market açılışında izdiham yaşandıSonat KEREM, KIEV, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm sıkı önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Ukrayna'da market açılışında izdiham yaşandı

Sonat KEREM, KIEV, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm sıkı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Ukrayna'da sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bir süpermarketin açılışında yaşanan izdiham ülkede infial yarattı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir süpermarketin açılışında indirim kampanyasından yararlanmak ve çekilişe katılmak isteyen yaklaşık 100 kişi sosyal mesafe dinlemedi, mağazada izdihama yol açtı. Uzun kuyrukların oluştuğu sülpermarket açılışında bir çok kişi ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hiçe sayıldı. O anları polis ekipleri kameraya aldı.

'SORUMLULAR CEZALANDIRACAK'

Ukrayna Emniyet Genel Müdürü İgor Klimenko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgın önlemlerine rağmen indirim kampanyası ve çekiliş düzenleyerek vatandaşları açılışa davet eden süpermarket yönetimi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açılışa gelen kişilerin birçoğunun koronavirüs risk grubunda yer alan yaşlılar olduğunu vurgulayan Ukraynalı yetkili, 'Koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı her geçen gün artarken vatandaşları tehlikeye atmak suç teşkil ediyor. Sorumlular cezalandırılacak' dedi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Ukrayna'da bu sabah itibarıyla koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 4 bin 662'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede son 24 saatte 501 yeni vaka kaydedildi.

Kaynak: DHA