Ukrayna'da maliye ve sağlık bakanlarının istifası kabul edildi Ukrayna'da 4 Mart'ta görevlerine başlayan Maliye Bakanı İgor Umansky ve Sağlık Bakanı İlya Yemets'in istifaları kabul edildi.

Ukrayna'da 4 Mart'ta görevlerine başlayan Maliye Bakanı İgor Umansky ve Sağlık Bakanı İlya Yemets'in istifaları kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada'da yapılan oylamada, Umansky ve Yemets'in istifaları oy çokluğuyla onaylandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadelede atılan adımlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan iki bakan da 4 Mart'ta görevlerine başlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinin "sert bir darbe" alacağını belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kredi anlaşması sağlanması için çeşitli adımların atılması gerektiğini savunmuştu.

Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan 2020'ye yönelik ekonomik görünüm raporunda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7'den eksi yüzde 3,9'a düşürülmüştü.

Kaynak: AA