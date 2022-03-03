Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum" - Haberler

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Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş:

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli Aydın Taşdelen, nişanlısı ile Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

AYDIN (İHA) - Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli Aydın Taşdelen, nişanlısı ile Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle Ukrayna'da kalan Aydın Taşdelen, nişanlısı Yulya Shaleiko ile birlikte Türkiye'ye dönmek istediğini anlattı. "Halen Kiev'deyim, sağlığım şu an için iyi" diyen Taşdelen, trenle Romanya yada Polonya'ya gitmeye çalışacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye, Ukrayna, Aydın, Rusya, Yerel, Haberler

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