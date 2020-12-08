Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu
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Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu

08.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:40
Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yapılan kazı çalışmalarında, çok eski dönemlerde yaşayan Türklere ait olduğu düşünülen çini seramiklerin parçaları bulundu.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yapılan kazı çalışmalarında, çok eski dönemlerde yaşayan Türklere ait olduğu düşünülen çini seramiklerin parçaları bulundu.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir grup bilim adamı, 14. yüzyılda Odessa'da yaptırılan ve daha sonra adını Kırım Hanı I. Hacı Giray'dan alan Hacıbey Kalesi'nin izini sürmek amacıyla kazı çalışmaları başlattı. 1789 yılında yıkılan bu kalenin izleri arkeologlar tarafından aranırken, kazı çalışmaları esnasında M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Türklerin el sanatı olan çini seramiklerin parçalarına rastlandı.

"TÜRK ÇİNİ SERAMİKLERİ ÇOK KIYMETLİ"

Odessa'nın Primorskiy Bulvarı'nda yapılan kazı çalışmaları sırasında yerin 2 metre altında bulunan antik seramikler, kazının öneminin boyutunu önemli ölçüde değiştirdi. Kazı ekibinde görevli Andrey Kraskojon, yıkılan Hacıbey Kalesi'ne çok yaklaştıklarını belirterek, "Aradığımız şeye çok yaklaştık. Daha güvenli adımlarla ilerleyerek yerin altına doğru inmeye devam ediyoruz. Tarih açısından çok önemli ve kıymetli olan Türk seramiğinin kalıntılarını da bulduk" şeklinde konuştu.

Ukraynalı bilim adamları, olumsuz hava şartlarına rağmen kazı çalışmalarına aralıksız devam ederek Hacıbey Kalesi'ne ait parçaları en kısa zamanda bulmayı ümit ediyor.

-İHA-

Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu
Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu
Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu
Ukrayna'da M.Ö. 6. yüzyıla ait seramikler bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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