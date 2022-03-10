Ukrayna'da Lviv'e Sığınanların Sayısı 200 Bine Ulaştı

Ukrayna'dan Rusya'nın işgali nedeniyle ayrılanların sayısı 2 milyonu geçti. Ülke içinde yerlerinden edilenler de Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine geçiyor. Bunlar arasında yaklaşık 200 bini Lviv'de. Yetkililer, son günlerde Lviv üzerinden diğer bölgelere trenle geçenlerin sayısının ise günlük 50 bine ulaştığını belirtiyor

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