Ukrayna'da Lviv'e Sığınanların Sayısı 200 Bine Ulaştı - Haberler

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Ukrayna'da Lviv'e Sığınanların Sayısı 200 Bine Ulaştı

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'dan Rusya'nın işgali nedeniyle ayrılanların sayısı 2 milyonu geçti.

Ukrayna'dan Rusya'nın işgali nedeniyle ayrılanların sayısı 2 milyonu geçti. Ülke içinde yerlerinden edilenler de Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine geçiyor. Bunlar arasında yaklaşık 200 bini Lviv'de. Yetkililer, son günlerde Lviv üzerinden diğer bölgelere trenle geçenlerin sayısının ise günlük 50 bine ulaştığını belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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