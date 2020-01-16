Ukrayna'da kumarhaneler yeniden açılıyor

16.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:23

Ukrayna 'da kumarhanelerin yeniden yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin teklifinin ardından hazırlanılan ve bugün parlamentoda kabul edilen yasa tasarısı, kumarhanelerin yalnızca otellerin içinde açılmasına izin verilmesini öngörüyor.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi halinde, ülkede kumar salonlarının 500 metrekareden büyük 5 yıldızlı otellerin içinde açılmasına izin verilecek. Yasa, sanal kumar ve internet üzerinden bahis oynatan sitelerin ise özel bir sertifika almasını ve UA (Ukrayna) bağlantılı alan adlarıyla kayıtlı olmalarını zorunlu hale getiriyor.

Devlet başkanının imzasıyla yasa nihai olarak onaylanırsa, kumarhaneler 5 yıldızlı otellerde açılabilecek. En az 3 yıldızı olan otellerde ise kumar otomatları yerleştirilmesine izin verilecek. İnternet üzerinden poker turnuvaları düzenlemesiyle ilgili de yeni yasal düzenlemeler getirilecek. Yasal kumar oynama yaşı ise 18'den 21'e çıkartılıyor.Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski'nin talimatıyla geçen aralık ayında ülke genelinde yüzlerce yasa dışı kumarhaneye baskın düzenlenmişti.

Ukrayna'da kumarhaneler 2009 yılında yasaklanmıştı.

Kaynak: DHA

- Kerem