Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu
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Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu

15.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:41

Ukrayna'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar gören küçük ölçekli işletme sahipleri, Ocak ayındaki sıkılaştırılmış karantina kararını protesto etmek için Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ukrayna'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar gören küçük ölçekli işletme sahipleri, Ocak ayındaki sıkılaştırılmış karantina kararını protesto etmek için Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Göstericiler meydanda çadır kurdu. Güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı.

Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu
Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu
Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu
Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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