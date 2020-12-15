Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden karantina protestosu
15.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:41
Ukrayna'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar gören küçük ölçekli işletme sahipleri, Ocak ayındaki sıkılaştırılmış karantina kararını protesto etmek için Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.
Ukrayna'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle zarar gören küçük ölçekli işletme sahipleri, Ocak ayındaki sıkılaştırılmış karantina kararını protesto etmek için Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Göstericiler meydanda çadır kurdu. Güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz