Ukrayna'da küçük ölçekli esnaf sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
22.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:41
Hükümet binası önünde toplanan göstericiler Protestodan detaylar Pankart taşıyan eylemciler KIEV - Ukrayna'da küçük ölçekli esnaf sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için hükümet binasının önünde toplandı.
Hükümet binası önünde toplanan göstericiler
Protestodan detaylar
Pankart taşıyan eylemciler KIEV - Ukrayna'da küçük ölçekli esnaf sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için hükümet binasının önünde toplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz