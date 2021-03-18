Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
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Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

18.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:03
Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 53 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük rakamı kaydedildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 53 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, 2021'in en yüksek günlük rakamı kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 bin 53 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 504 bin 76'ya çıktı.

118 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 267 artışla 29 bin 253 oldu.

Ülkede 6 bin 514 kişi iyileşirken, 4 bin 376 kişi hastaneye kaldırıldı.

AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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