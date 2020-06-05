Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bine yaklaştı
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Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bine yaklaştı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bin 964'e, ölelerin sayısı 762'ye ulaştı.

Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bine yaklaştı
05.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:41

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bin 964'e, ölelerin sayısı 762'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov Youtube kanalı üzerinden ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 553 artarak 25 bin 964'e, ölü sayısının 15 artarak 762'ye, iyileşen sayısının da 330 artarak 11 bin 372'ye yükseldiğini söyledi.

Şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Güçlerinde de 142 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 131 kişinin iyileştiği, 67 kişinin de karantinada bulunduğu belirtildi.

Tedbirler gevşetiliyor

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle restoran ve kafeler belli şartlar altında faaliyete geçti.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilen ülkede, yurt içi uçak seferleri düzenlenmeye başladı.

Ayrıca, sosyal mesafenin korunması şartıyla halkın dini etkinliklere katılmasına izin verildi.

Öte yandan, başkent Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde salgının gidişatının kötü olduğuna dikkati çekerek, restoran, kafe ve havuzların şimdilik açılmayacağını bildirdi.

Kliçko, "İşletmelerin çalışması gerektiğini anlıyorum fakat tekrar karantinaya dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da, ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 13 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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