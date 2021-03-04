Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
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Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

04.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:56
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

Başbakan Şmıgal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede günlük vaka sayılarının her gün arttığına dikkati çekti.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının başladığını belirten Şmıgal, artan rakamları görmezden gelmenin ya da farklı yorumlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Şmıgal, ülkede bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, durumun daha kötüleşmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanan ülkede, son 24 saatte 10 bin 57 vaka tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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