Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi

Ukrayna'da son 24 saatte 19 bin 893 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 433 kişinin ölümüyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek
Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek

Ukrayna'da son 24 saatte 19 bin 893 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 433 kişinin ölümüyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 bin 893 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 711 bin 630'a çıktı. Kovid-19 testinin 128 binden fazla yapıldığı ülkede, ölü sayısı 433 artışla 33 bin 679 oldu. Ülkede 10 bin 287 kişi iyileşirken 5 bin 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 19 bin 97 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 267 bin 833'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Cahit Özkan Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:09:21. #1.16#
title