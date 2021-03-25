Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi
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Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi

25.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:41
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 669 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 362 ölüm ile en yüksek günlük vaka ve ölüm kaydedildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 669 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 362 ölüm ile en yüksek günlük vaka ve ölüm kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 bin 669 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 596 bin 575'e çıktı.

128 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 362 artışla 31 bin 135 oldu.

Ülkede 6 bin 748 kişi iyileşirken, 4 bin 838 kişi hastaneye kaldırıldı.

AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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