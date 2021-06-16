Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
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Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede toplu taşıma, kamu etkinlikleri, kafe, eğlence yerleri ve sinemalarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Etkinlikler için son 72 saatte Kovid-19 PCR veya antijen testi sonucu negatif olan ya da aşı olduğunu belgeleyen kişilerin maske takması isteğe bağlı olacak.

Açıklamada, hükümetin, karantina uygulamasını 31 Ağustos'a kadar uzattığı ancak ülkenin tamamının "yeşil" bölge kategorisinde sayılacağı bildirildi.

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkaçenko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Haziran'dan itibaren ülkede toplu etkinliklerin, katılımcıların maske takması kaydıyla yüzde yüz kapasitede gerçekleştireceğini duyurdu.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyordu.

Ukrayna'da son 24 saatte 1045 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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