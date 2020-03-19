Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya

Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı

Dünya genelinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da salgını fırsata çevirmek isteyenler ortaya çıktı.

19.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:31
Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı

Dünya genelinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da salgını fırsata çevirmek isteyenler ortaya çıktı.

Ukrayna'da bazı kişilerin, internette ve ilan asarak 'koronavirüs ilacı' sattıkları iddiasıyla halkı aldatmaya çalışması tepki çekti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vatandaşları şüpheli ilaçları satın almamaları konusunda uyardı.

Halkın koronavirüsle ilgili yaşadığı endişeleri fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin ise dezenfeksiyon hizmeti adı altında özel kıyafetlerle evlerine girdikleri kişilerin paralarını ve değerli eşyalarını çaldıkları uyarısı yapılıyor. Bazı dolandırıcıların ise evlerine gıda ürünü servisi yaparak yardım etmeyi önerdikleri yaşlılardan para alarak ortadan kayboldukları belirtiliyor.ÜLKEDE VAKA SAYISI 16'YA ÇIKTIÖte yandan Ukrayna'da 2 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kiev ve Donetsk illerinde birer yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini duyurdu. Böylece ülke genelinde virüse yakalandığı belirlenen kişilerin sayısı 16'ya yükseldi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında 6 aylık, 22 aylık ve 10 yaşında 3 çocuk da bulunuyor.

Ukrayna'da 33 ve 71 yaşlarında 2 kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA

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