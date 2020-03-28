Ukrayna'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi Ukrayna'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 311'e yükseldi.

Ukrayna'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 311'e yükseldi.

Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre, 28 Mart sabahı itibariyle ülke genelinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, tespit edilmiş 311 korona virüs vakasının bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, iyileştiği bildirilen hasta sayısı 5 olarak açıklandı.

Önlemleri artıran Ukrayna, karantina süresini 24 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında, 28 Mart'tan itibaren, tarifeli uluslararası tüm kara yolu, hava yolu ve tren yolu ulaşımı geçici olarak iptal edildi. Öte yandan, ülke içindeki otobüs ve tren seferleri bir süre önce durdurulmuş, ülke genelinde 'acil durum' ilan edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA