Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı vaka sayısının 14'e, buna bağlı olarak gerçekleşen ölü sayısının ise 2'ye çıktığı bildirildi.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı vaka sayısının 14'e, buna bağlı olarak gerçekleşen ölü sayısının ise 2'ye çıktığı bildirildi.



Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, "17 Mart 2020 itibariyle, Ukrayna'daki korona virüsü vaka sayısı 14'e çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Merkezi'nin edindiği test sonuçlarına göre; Çernovitskaya Bölgesi'nde 10, Jitomirskaya Bölgesi'nde 1, Kiev Bölgesi'nde 1 ve Kiev şehrinde 2 olmak üzere toplam 14 vaka mevcuttur. Çernovitskaya Bölgesi'nde yaşayan 33 yaşındaki COVID-19 hastası vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bu ölüm vakasıyla birlikte virüse bağlı ölü sayısı 2'ye yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Ukrayna'da korona virüsüne bağlı ölüm vakası ilk kez 13 Mart'ta Jitomirskaya Bölgesi'nde gerçekleşmişti ve 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti.



Öte yandan Ukrayna Milli Bankası'ndan yapılan açıklamayla, Ukrayna'da piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak iki hafta süreyle karantinaya alınacağı duyurulmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA