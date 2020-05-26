Ukrayna'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastane kundaklandı
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Ukrayna'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastane kundaklandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, korona virüs hastalarının tedavi edildiği hastane ateşe verildi.

Ukrayna'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastane kundaklandı
26.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:38

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, korona virüs hastalarının tedavi edildiği hastane ateşe verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcından itibaren birçok hastanın tedavi edildiği, Peçerskiy Bölgesi'nde bulunan Aleksandrovskiy Hastanesi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Aleksandrovskiy Hastanesi Başhekimi Ludmila Antonenko, yangın sonrası kurulan araştırma komisyonunun "kundaklama" kararı verdiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok şükür kimse yaralanmadı. Hastane yönetimi ve kurtarma ekibi koordine bir çalışmayla hızlı bir şekilde hastalar hastanenin başka bölmelerine taşındı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Uzmanlar tarafından yangının kısa devre sonucu değil kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi" dedi.

Olay yerine gelen polisler, kundaklama eylemine ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısı 21 bin 584'e, can kaybı ise 644'e yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

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