Ukrayna'da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira - Haberler
Ukrayna, Kiev, Güncel, Haber

Ukrayna'da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bir hastanın Korona virüs tedavisinin günlük faturasının 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulduğunu söyledi.

25.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:24
Ukrayna'da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bir hastanın Korona virüs tedavisinin günlük faturasının 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulduğunu söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, "Hastanede görevli sağlık çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre, korona tedavisi gören hastanın durumuna göre kendisine kesilen günlük fatura 15 bin grivnayı (yaklaşık 4 bin lira) bulmaktadır" dedi.

Belediye Başkanı Kliçko'nun açıklamasının ardından halk, korona virüs tedavisi için ücret alınmasına tepki gösterdi.

Son 24 saatte 478 yeni korona virüs vakası bildirilen Ukrayna'da toplam vaka sayısı 8 bin 125'e, can kaybı ise 201'e yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu Haberler
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Naci Bostancı Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Falcao Ali Koç Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ukrayna'da Korona tedavisinin günlük faturası yaklaşık 4 bin lira - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:03:20. #1.15#
title