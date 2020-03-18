- Ukrayna'da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı - Ukrayna'da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı Ukrayna'da korona virüsü endişesi nedeniyle metro istasyonları kapatıldı.

- Ukrayna'da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı

KİEV - Ukrayna'da korona virüsü endişesi nedeniyle metro istasyonları kapatıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan "Diğer ülkelere nazaran alışılagelmedik radikal kararlar alacağız" açıklamasından sonra, korona virüsüne karşı eylem planı kapsamında ülke genelinde önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev Belediyesi, Harkov Belediyesi ve Dnepr Belediyesi tarafından alınan ortak kararlar doğrultusunda; bu şehirlerdeki metro ulaşımı, ikinci bir emre kadar 17 Mart Salı günü saat 23.00'dan, 3 Nisan'a kadar kapatıldı. Metronun kapalı olduğu ilk günden itibaren, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Korona virüsüne karşı eylem planı kapsamında bir düzenlemenin de diğer toplu taşıma araçlarına getirileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da paraların karantinaya alınması kararı da alınmıştı.

Ukrayna'da şu ana kadar 14 kişide korona virüsü tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA