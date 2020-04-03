Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
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Koronavirüs, Hükümet, Ukrayna, Dünya

Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

? Ukrayna'da koronavirüsün (Covid-19) yayılma hızı artarken, hükümet salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı.

03.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:16
Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
? Ukrayna'da koronavirüsün (Covid-19) yayılma hızı artarken, hükümet salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 6 Nisan tarihinden itibaren ülkede 2'den fazla kişinin dışarıda yan yana gelmesinin, vatandaşların kimliksiz dışarıya çıkmalarının, tüm parkların, ormanların ve spor alanlarının ziyaret edilmesinin, tıbbi maske takmadan kamusal alanlarda bulunulmasının ve 14 yaşın altındaki çocukların ebeveynleri olmadan dışarıya çıkmalarının yasaklanacağını açıkladı.'PASKALYA'DA SALGIN ZİRVE YAPABİLİR'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Servisi, ülkede 19 Nisan tarihinde başlayacak olan Paskalya Bayramı sırasında koronavirüs salgınının zirveye çıkmasının beklendiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Maksim Stepanov ise ülkede 'sokağa çıkma kısıtlaması' önlemine başvurulabileceğini ifade etti. Yaşlıların ve diyabet hastası olan kişilerin evlerini terk etmelerinin yasaklanmasının da gündemde olduğu belirtildi.Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların tamamen kapatıldığı Ukrayna'da, ülke genelinde acil durum ilan edilmiş ve şehirlerarası yolcu trafiği de durdurulmuştu. Ülkede koronavirüsle mücadele önlemlerinin süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.'NÜFUSUN YÜZDE 14'Ü İŞİNİ KAYBETTİ'Öte yandan Ukrayna'da yapılan bir ankete göre, ülke halkının yüzde 14'ü koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana işini kaybederken, yüzde 54'ü gelirlerinin tamamından ya da bir bölümünden mahrum kaldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na bağlı Toplum Sağlığı Merkezi, ülkede bugün sabah itibarıyla koronavirüslü vaka sayısının 942'ye, can kaybının 23'e yükseldiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ


- Kıev

Kaynak: DHA

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