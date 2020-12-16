Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi
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Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi

16.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:46

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen arabaların üzerine devrildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen arabaların üzerine devrildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Şulyavska bölgesinde bulunan ve daha önce sütunları çöken köprüde, bu defa da köprüyü aydınlatan direkler devrildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, direklerin üzerine düştüğü araçlar hasar görürken, trafik felç oldu.

"POLİSE MÜRACAAT EDİLDİ"

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, köprünün ikinci kez hasar görmesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin açıklamasında, "Şulyavska köprüsünde meydana gelen olayla ilgili hem biz hem de inşaat şirketi dilekçe yazarak polise başvurduk. Uzmanlar olay yerinde inceleme başlattı" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu köprüde 2017 yılının Şubat ayında sütunlar kopmuştu. Köprü altında bulunan dükkanlar kapatılmış, çeşitli malzemeler satan seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırılmıştı.

(İHA)

Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi
Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi
Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi
Ukrayna'da köprüyü aydınlatan direkler, araçların üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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