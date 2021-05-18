Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
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Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü.

 Ukrayna'da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.


- Ukrayna
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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