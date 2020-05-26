Ukrayna'da 'köle kampı'na operasyon
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Ukrayna'da 'köle kampı'na operasyon

Ukrayna'da 'köle kampı'na operasyonSonat KEREMKIEV, (DHA)- Ukrayna'da köyünde iki çiftçi mevsimlik işçileri toplayarak adeta sürgün kampı kurdu.

26.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:24

Ukrayna'da 'köle kampı'na operasyon

Sonat KEREMKIEV, (DHA)- Ukrayna'da köyünde iki çiftçi mevsimlik işçileri toplayarak adeta sürgün kampı kurdu. Polis salgın kampına operasyon düzenledi.

Ukrayna'da köyünde iki çiftçi mevsimlik işçileri toplayarak adeta sürgün kampı kurdu. Ukrayna polisinin açıklamasına göre, Harkiv iline bağlı Mala Rogan köyünde 56 yaşında bir erkek ve 60 yaşında bir kadın çiftçi, savunmasız kişileri toplayarak adeta sürgün kampı kurdu. Zorla alıkoydukları 9 kişiyi barınma ve yemek karşılığı büyükbaş hayvan çiftliğinde çalıştırmaya başlayan çiftlik sahiplerinin, maaşlarını ödemedikleri, insanlık dışı şartlarda barındırdıkları ve ağır işlerde çalışmaya zorladıkları işçileri psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak kontrol altında tuttukları belirlendi.

KÖLE KAMPINDA CEPHANELİK

Güvenlik güçlerinin çiftlikte yaptıkları aramada, sömürüye maruz kalan 3 kadın, 5 erkek ve 1 çocuğun bulunduğu belirtildi. Ayrıca çiftlik sahibine ait olduğu belirlenen 60'dan fazla mermi, sis bombası ve bir fünyenin ele geçirildiği açıklandı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında 'insan ticareti' suçlamasıyla, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması bekleniyor.

Ukrayna'da 'köle kampı'na operasyon

Kaynak: DHA

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