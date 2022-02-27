Ukrayna'da Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor
AA - Güncel
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Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezden detay Ağlayarak yardım merkezinden çıkan bir sivil Merkezdeki gönüllülerin ihtiyaç malzemelerini ayarlaması Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da Zaporijya kentinde, Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.
Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezden detay
Ağlayarak yardım merkezinden çıkan bir sivil
Merkezdeki gönüllülerin ihtiyaç malzemelerini ayarlaması Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da Zaporijya kentinde, Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Merkezde gönüllüler de görev alarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanmasını sağlıyor.