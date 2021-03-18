Ukrayna'da Kırım Tatar Türkü gençler, Çanakkale türküsünü seslendirdi
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Ukrayna'da Kırım Tatar Türkü gençler, Çanakkale türküsünü seslendirdi

18.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:04
Ukrayna'da Kırım Tatar Türkü gençler, Çanakkale türküsünü seslendirdi

Ukrayna'da Kırım Tatar Türkü gençler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.

Ukrayna'da Kırım Tatar Türkü gençler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.

Kırım Ailesi Derneğinin girişimiyle gerçekleştirilen proje kapsamında yönetmen Ahtem Seytablayev, gençlerden oluşan derneğin korosunun Çanakkale türküsünü seslendirdiği bir video çekti.

Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseytova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'nın kendileri için önemli olduğunu ve bu nedenle 18 Mart için bir proje yapma kararı aldıklarını belirtti. Projeyi kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Kurtseytova, "Türkiye çok önemli bir devlet bizim için. Çocuklarımız ile biz Türkiye'yi ve halkını çok seviyoruz. Bu nedenle bizim için çok önemliydi bu proje. Projeyi tüm Türk halkına hediye ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği de türkünün videosunu Twitter'da paylaşıp "18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü vesilesiyle Kırım Tatar gençlerimiz, her dinlediğimizde gözümüzün dolduğu Çanakkale türküsünü seslendirmişler. İyi ki varsın Kırım Ailesi. İyi ki varsınız çocuklar. Elinize, sesinize, yüreğinize sağlık!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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