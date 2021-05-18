Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı
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Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı

Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar sürgününün 77. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar sürgününün 77. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlenen sergiye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov ve Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov katıldı.

Kuleba, açılışta, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, serginin Dışişleri Bakanlığına gelen her ziyaretçiye Kırım Tatar halkının korunması ve Kırım'ın kurtarılmasını hatırlatacağını belirtti.

Kırımoğlu ise Kırım'ın elbet bir gün kurtulacağını ifade ederek Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bu yoldaki çabaları için teşekkür etti.

Çubarov da gerçekleşecek Kırım Platformunun Kırım'ın kurtarılmasını sağlayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı
Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı
Ukrayna'da Kırım Tatar sürgününün kurbanları anısına sergi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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