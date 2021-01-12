Ukrayna'da Kırım'a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale
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Ukrayna'da Kırım'a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

12.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:41
Ukrayna'da Kırım'a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

Ukrayna'da Chongar kontrol noktasında evraklarını göstermeden aracıyla bariyerleri aşarak Kırım'a girmeye çalışan kişiye sınır muhafızları sert müdahalede bulundu.

Ukrayna'da Chongar kontrol noktasında evraklarını göstermeden aracıyla bariyerleri aşarak Kırım'a girmeye çalışan kişiye sınır muhafızları sert müdahalede bulundu.

Ukrayna'da Chongar kontrol noktasında 29 yaşındaki bir kişi, evrak göstermeden Kırım'a girmeye çalıştı. Aracıyla kontrol noktasının kapısını kıran ve ismi açıklamayan kişiye sınır muhafızları müdahalede bulundu.Sürücüyle sınır muhafızları arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı. İki kez başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından sınır muhafızları sürücüyü aracından yaka paça çıkarmaya çalıştı. Gözaltı sırasında söz konusu kişinin gözaltına direndiği ve sınır muhafızlarına " Beni bırakın, Kırım'a gireceğim" diyerek küfürler savurduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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