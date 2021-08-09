Ukrayna'da "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı.

Ukrayna'da kısa süre önce Kırım Tatar Türklerinin de içinde olduğu Yerli Halklar Yasasının kabul edilmesi anısına 9 Ağustos Uluslararası Dünya Yerli Haklar Gününde, sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) tarafından Kiev'deki Marinskiy Parkında film gösterimi düzenlendi.

Film, Kırım Tatar Türklerinin 1944 senesindeki sürgünden Kırım'a geri dönüş yolunda yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, gösterimden önce yaptığı değerlendirmede sürgün nedeniyle kendisinin de Özbekistan'da doğduğunu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkesine geri dönebildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz