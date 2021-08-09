Ukrayna'da "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'da "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı

Ukrayna'da 'Kırım'a Dönüş' filminin gösterimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı.

Ukrayna'da kısa süre önce Kırım Tatar Türklerinin de içinde olduğu Yerli Halklar Yasasının kabul edilmesi anısına 9 Ağustos Uluslararası Dünya Yerli Haklar Gününde, sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) tarafından Kiev'deki Marinskiy Parkında film gösterimi düzenlendi.

Film, Kırım Tatar Türklerinin 1944 senesindeki sürgünden Kırım'a geri dönüş yolunda yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, gösterimden önce yaptığı değerlendirmede sürgün nedeniyle kendisinin de Özbekistan'da doğduğunu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkesine geri dönebildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Varank Abdulahat Arvas Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna'da "Kırım'a Dönüş" filminin gösterimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 22:36:44. #1.14#

title