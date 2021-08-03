Son dakika haber | Ukrayna'da kaybolan Belaruslu aktivist Shishov parkta ölü bulundu
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Son dakika haber | Ukrayna'da kaybolan Belaruslu aktivist Shishov parkta ölü bulundu

Son dakika haber | Ukrayna'da kaybolan Belaruslu aktivist Shishov parkta ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ukrayna'da dünden bu yana kayıp olan Belaruslu aktivist Vitaliy Shishov, evinin yakınlarındaki bir parkta ölü bulunurken, polis olaya ilişkin hem cinayet hem de intihar soruşturması yürüteceklerini duyurdu.

Ukrayna'da dünden bu yana kayıp olan Belaruslu aktivist Vitaliy Shishov, evinin yakınlarındaki bir parkta ölü bulunurken, polis olaya ilişkin hem cinayet hem de intihar soruşturması yürüteceklerini duyurdu.

Ukrayna'da dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaly Shishov, başkent Kiev'deki evinin yakınlarındaki bir parkta ölü bulundu. Dün sabah saatlerinde evinden koşu yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Shishov için polis köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen arama çalışmaları, muhalif dernek başkanının cansız bedenine ulaşılması ile sona erdi. Kiev polisi bu sabah yayınladığı açıklamada, Belaruslu aktivistin parkta ağaca asılı şekilde ölü bulunması nedeniyle olaya ilişkin hem cinayet hem de intihar soruşturması yürütüleceğini duyurdu. Polis intiharın yanı sıra intihar süsü verilmiş cinayet dahil her türlü ihtimali değerlendireceklerini bildirdi.

Öte yandan Ukrayna medyasına yansıyan haberlerde, Shishov'un cep telefonundan kaybolduğu gün birkaç arama yapıldığı, karşı tarafın açmasının hemen ardından ise aramanın sonlandırıldığı öne sürüldü.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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