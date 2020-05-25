Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı.

Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi
25.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:50

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 12 Mart'tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21 bin 245'e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gülçin Ergül
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kız Kavga Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 09:53:50. #1.15#
title