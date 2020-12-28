Ukrayna'da karantinayı ihlal eden kumarhaneye "demir testereli" baskın
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Ukrayna'da karantinayı ihlal eden kumarhaneye "demir testereli" baskın

28.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:41
Ukrayna'da karantinayı ihlal eden kumarhaneye

Ukrayna'da polis, karantina sürecinde gizlice faaliyet gösteren kumarhaneye baskın düzenledi.

Ukrayna'da polis, karantina sürecinde gizlice faaliyet gösteren kumarhaneye baskın düzenledi. Polis, kumarhanenin kapısını demir testeresi ile açtı.

Ukrayna'nın Jitomir şehrindeki polis ekipleri, kendilerine gelen ihbar sonucunda karantina sürecinde kaçak olarak faaliyetlerine devam eden kumarhaneye baskın düzenledi. Kumarhanenin kapılarının olası bir polis baskınına karşı titanyumdan yapılması nedeniyle ekipler baskında zorlandı. Polis, kumarhanenin kapısını açmak için demir testeresi kullandı. Polis ekiplerinin içeriye girmesiyle ne yapacaklarını şaşıran insanların elleri enselerinde yüzüstü yatırılarak üzerleri arandı. Yapılan sorgunun ardından içeride bulunanlar ve işletme sahibi hakkında rapor tutularak işlem yapıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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