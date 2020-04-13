Ukrayna'da karantinaya uymayanlar drone ile yakalanıyor
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Ukrayna'da karantinaya uymayanlar drone ile yakalanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina önlemlerine uymayanların tespiti için drone'lar kullanılmaya başlandı.

13.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:48
Ukrayna'da karantinaya uymayanlar drone ile yakalanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina önlemlerine uymayanların tespiti için drone'lar kullanılmaya başlandı.

Ukrayna polis teşkilatı Natspolitsiya tarafından yapılan açıklamada, karantina kurallarına uymayanların tespit edilmesi için özel ekiplerin görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, kameralarla donatılmış drone'lerin karantinaya uymayanları tespit ettiği, ardından bu kişiler hakkında cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Ukrayna'da 24 Nisan'a kadar geçerli olan karantina kurallarına uymayanlar 17 bin ile 34 bin UAH (4 bin 180 ila 8 bin 360 TL) arasında para cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca, bilinçli olarak virüs bulaştırma ve yapılan eylemin ölüme sebebiyet vermesi durumlarında ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği Ukrayna'da, bugüne dek 3 bin 102 korona virüs vakası kaydedilirken, 93 kişi de hayatını kaybetti. - KİEV

Kaynak: İHA

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