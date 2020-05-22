Ukrayna'da karantinadan çıkış sürecinin ikinci aşaması başladı
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Ukrayna'da karantinadan çıkış sürecinin ikinci aşaması başladı

Ukrayna'da karantinadan etaplar halinde çıkış sürecinin ikinci aşaması bugün başladı.

Ukrayna'da karantinadan çıkış sürecinin ikinci aşaması başladı
22.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:19

Ukrayna'da karantinadan etaplar halinde çıkış sürecinin ikinci aşaması bugün başladı. Oteller yeniden açılırken spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Geçtiğimiz 12 Mart'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde karantina uygulamasını başlatan Ukrayna, 12 Mayıs'ta etaplar halinde karantinadan çıkış sürecine girdi. Ülkede 20 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulu karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığını, ancak 22 Mayıs'ta karantinadan çıkış sürecinin ikinci etabının başlatılacağını duyurmuştu.

Bakanlar Kurulu kararına göre ülkede bugün oteller yeniden açıldı. Toplu taşıma araçları da yeniden vatandaşların hizmetine sunulurken metrolar ise 25 Mayıs'ta açılacak. Ülkede spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilirken kiliseler de her 10 metrekarede 1 kişi olmak şartıyla yeniden ibadete açıldı.

Ukrayna'da 12 Mayıs'ta da kafe, restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, atölye tarzındaki küçük işletmeler, avukatlık büroları, müzeler ve güzellik salonları yeniden açılmıştı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "22 Mayıs'tan itibaren her 10 günde bir normalleşmeye yönelik kontrollü adımlar atacağız ve bu dönem adaptasyon karantinası olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 20 bin 148'e, can kaybı ise 588'e yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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