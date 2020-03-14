Ukrayna'da karantina: Yabancılara giriş 2 hafta yasak, tüm uçak seferleri iptal Ukrayna, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını geçici olarak kapatıyor.

Ukrayna, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını geçici olarak kapatıyor. Virüs tespit edilen 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği ülkede uluslararası yolcu hava ulaşımı da tamamen durduruluyor.

Ukrayna'da koronavirüs önlemlerinin masaya yatırıldığı Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası halka seslenen Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçici veya sürekli oturum izni bulunanlar hariç, yabancı ülke vatandaşlarına ülke sınırlarının 15 Mart Pazar gününden itibaren 2 hafta süreliğine tamamen kapatılacağını duyurdu. Zelenski, uluslararası kuruluşların ve diplomatik misyon temsilcisi yabancıların ülkeye girişlerine sınırlama getirilmeyeceğini açıkladı.

Ülkede uluslararası yolcu hava yolu ulaşımının 17 Mart gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulacağını, bu tarihten itibaren Ukrayna vatandaşlarının kara ve deniz yoluyla ülkeye gelebileceklerini belirten Zelenski, yurt dışında bulunan Ukraynalılara derhal ülkelerine dönme çağrısı yaptı.

"PANİK VİRÜSÜ, KORONAVİRÜSTEN DAHA KÖTÜ"

Halka mümkün olduğu müddetçe evden dışarı çıkmamaları, hijyen kurallarına uymaları, işverenlerin personellerine evden çalışma izni vermeleri çağrısı yapan Zelenski, "Kararlı davranıyoruz. Yüzlerce ya da binlerce kişinin hastalığa yakalanmasını beklemeyeceğiz. Ukraynalıların hayatı ve sağlığı söz konusuysa erken diye bir şey olamaz, geç kalınabilir" dedi.

Diğer yandan halkı sükunete davet eden Ukraynalı lider, "Panik virüsü, koronavirüsten daha kötü. Biz geçmişte beraber çok şey atlattık. Kuş gribi, domuz gribi, İspanyol gribi bizi alt edemedi. Biz güçlüyüz" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna'da şu ana kadar 2'si yurt dışından ülkeye gelen 3 kişide koronavirüs vakası tespit edilirken, 71 yaşındaki bir kadın hasta dün hayatını kaybetti.

Tüm eğitim kurumlarının 3 Nisan tarihine kadar tatil edildiği ülkede, toplu etkinliklerin yasaklanması, eğlence merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması ve futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------

-Zelenski'nin halka seslenmesi

Kaynak: DHA