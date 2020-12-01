- Ukrayna'da karantina protestosu
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- Ukrayna'da karantina protestosu

01.12.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:18

- Ukrayna'da karantina protestosu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, hükümetin korona virüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerini ve şirketlere yönelik alınan kararları protesto etti.

- Ukrayna'da karantina protestosu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, hükümetin korona virüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerini ve şirketlere yönelik alınan kararları protesto etti.

Ukrayna'da hükümetin korona virüs salgınına karşı uyguladığı karantina tedbirleri ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren küçük çaplı işletmelerin ve bireysel şirketlerin yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmek istemesi halk tarafından protesto edildi. Başkent Kiev'de bir araya gelen yüzlerce kişi 3 ana caddeyi trafiği kapatarak, şehir merkezine yürüdü. Yürüyüşün sonunda Ukrayna Meclisi önünde toplanan göstericiler, eylemlerine meclis önünde devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

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"Çalışma ve emek hakkımızı korumak için buradayız"

Protestoya katılan bir gösterici, "Bugün insanlar Ukrayna kanunlarınca kendileri için belirlenen çalışma ve emek haklarını korumak için buradalar. Biz çalışma ve ailemize bakabilme imkanımızın olmasını istiyoruz. Çalışanlarımıza maaş, devlete vergi ödemek istiyoruz. Şurada duran polislerde bizim vergilerimizden maaş alıyor. Bu haklarımızı 2022 yılından itibaren almak istiyorlar. En önemli konumuz bugün bu" ifadelerini kullandı.

"Karantina kuralları herkes için adil uygulanmadı"

Hükümet tarafından uygulanan karantina tedbirlerinin herkes için adil uygulanmadığını belirten gösterici, "Karantina kurallarına gelince bu burada oluşumuzun ikinci sebebi. Karantina her ülkede uygulanıyor burada da olduğu gibi. Ancak uygulanan karantina kurallarının adil olmadığını düşünüyoruz. Karantina da küçük işletmeler kapatılırken büyük mağazalar, alışveriş merkezleri, insanların son paralarını verdiği kumarhaneler, turizm acentaları gibi mekanlar çalıştı. Çünkü bu gibi yerlerin sahipleri orada mecliste bulunan milletvekilleri. Biz bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Adalet ve çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ukrayna'da karantina protestosu
- Ukrayna'da karantina protestosu
- Ukrayna'da karantina protestosu
- Ukrayna'da karantina protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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