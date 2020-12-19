- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor

19.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:01

- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından başlatılan gösteriler, 19'uncu gününde devam ediyor.

- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor

KİEV - Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından başlatılan gösteriler, 19'uncu gününde devam ediyor.

Ukrayna'da 1 Aralık'ta başkent Kiev'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yeni karantina kurallarına ve küçük işletmelerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Günlerdir devam eden gösteriler hükümet kanadında değerlendirmeye alındı. Bugün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yöneticisi Andrey Yermak, göstericilerin taleplerini ve isteklerini dinlemek üzere Türkiye saatiyle 17.00'de göstericilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Toplantıdan önce protestocular yine şehir meydanında bir araya geldi. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu gösteride polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösterilere Çerkassi, Dnipro, Harkov gibi bir çok şehirden protestocular da katıldı.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen gösterilerde tansiyon yükselmiş, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde 40 polis yaralanmıştı.

- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor
- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor
- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor
- Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Bakan Nilgün Belgün Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:05:38. #1.14#
title