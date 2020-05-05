Ukrayna'da karantina Eylül'e kadar uzatılabilir
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Ukrayna'da karantina Eylül'e kadar uzatılabilir

Ukrayna'da karantina Eylül'e kadar uzatılabilir
05.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:18

Ukrayna'da karantinanın Eylül ayına kadar uzatılabileceği duyuruldu.

Ukrayna'da karantinanın Eylül ayına kadar uzatılabileceği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Bakanlar Kurulu Parlamento Temsilcisi Vasiliy Mokan tarafından yapıldı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, karantinadan erken çıkışın yeni bir pandemi dalgası oluşturabileceği ihtimaline değinen Mokan, "Öncelikle karantinanın bitiş sürecine ilişkin açıklama getirmek istiyorum. Resmi olarak karantinanın bitiş süreci beşinci aşamada gerçekleşecek. Bu nedenle, karantinadan çıkış ve normal hayata dönüş Eylül ayını bulabilir. Bitiş süreci, korona virüs salgınının ülkedeki durumuna, ilerleyişine ve ölüm oranlarına göre değişiklik gösterecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 4 Mayıs Pazartesi günü alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkedeki karantina süresinin bitiş tarihi 11 Mayıs'tan 22 Mayıs'a uzatıldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası sayısı 12 bin 697'ye, can kaybı ise 316'ya yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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