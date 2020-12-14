Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir

14.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:59
Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ocak ayında planlanan karantina uygulamasının duruma göre ön tarihlere çekilebileceğini duyurdu.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ocak ayında planlanan karantina uygulamasının duruma göre ön tarihlere çekilebileceğini duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapmış ve 8-24 Ocak arasında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Ancak Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ocak ayında karantina uygulamasına geçmeye hazırlanan Ukrayna, vaka sayılarının durumuna göre içinde bulunduğumuz Aralık ayında da karantina sürecinin başlayabileceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, "Günlük vaka sayıları 32-35 bini bulursa, karantina uygulamasının tarihini öne çekebiliriz. Hastanelerdeki oksijen ve yoğun bakım odalarının doluluk oranı da çok önemli" ifadeleri kullanıldı.

Yeni karantina uygulamasında, kreşler hariç tüm okullar kapatılacak, restoran gibi işletmeler kapalı olacak sadece paket servisi hizmeti verebilecek, hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe izin verilmeyecek, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi insanların toplu vakit geçirdiği mekanlar da kapalı tutulacak. Uluslararası seyahatler ve toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Benzinlikler, eczaneler, kuaförler, tamirciler, oteller ise faaliyetlerini sürdürecekler.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 25 bin 582 korona virüs testinden 6 bin 451'i pozitif çıktı. Bin 895 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bin 154 kişi ise korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 93 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Şmigal, daha önce yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar 3 hafta kaldı. Vaka sayılarının fazla artış göstermemesi nedeniyle Aralık ayında karantina düşünmüyoruz. Ancak toplantımızda aldığımız karara göre 8-24 Ocak arası tüm ülke genelinde karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu süreci Güvenliğimiz İçin Kış Tatili olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuşmuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'
Zelenskiy: "Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak"
Ukrayna'daki karantina protestoları 4. gününde
Ukrayna'daki karantina protestoları 4. gününde
Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Fatih Terim Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:03:11. #1.14#
title